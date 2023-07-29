У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ

Зараз на території Білорусі перебувають трохи більше від 5 тис. російських найманців із ПВК Вагнера, і вони продовжують прибувати.

Водночас уздовж українського кордону не спостерігається переміщення техніки чи особового складу, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ситуація повністю контрольована Силами оборони, зокрема підрозділами ДПСУ. Попри те, що найманці знаходяться на значній відстані від нашого кордону, звісно, що наша розвідка активно відстежує ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні, – пояснив прикордонник.

Демченко додав, що та кількість “вагнерівців”, яка зараз перебуває в Білорусі, значної загрози Україні не становить.

Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій із терористами Вагнера.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.