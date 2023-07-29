Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Зараз на території Білорусі перебувають трохи більше від 5 тис. російських найманців із ПВК Вагнера, і вони продовжують прибувати.

Водночас уздовж українського кордону не спостерігається переміщення техніки чи особового складу, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ситуація повністю контрольована Силами оборони, зокрема підрозділами ДПСУ. Попри те, що найманці знаходяться на значній відстані від нашого кордону, звісно, що наша розвідка активно відстежує ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні, – пояснив прикордонник.

Демченко додав, що та кількість “вагнерівців”, яка зараз перебуває в Білорусі, значної загрози Україні не становить.

Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій із терористами Вагнера.

Читайте також
Сотню “вагнерівців” перекинули до кордону з Польщею – Моравецький
Моравецький

Андрій Демченко, Білорусь, Білорусь-Росія, Війна в Україні, Держприкордонслужба, Кордони України, ПВК Вагнера, Україна-Білорусь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Половина українців звертатимуться за документами на довший термін перебування у Польщі – опитування
українці в Кракові
Звільнення Старомайорського – це заслуга і ССО: Зеленський із Донецької області
У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ
Такого в світі не вміє ніхто: Резніков заявив, що досвід ССО хочуть вивчати в НАТО
Резніков
Лубінець про теракт в Оленівці: Окупанти заздалегідь готували цю публічну страту
акція після теракту росіян в Оленівці
Подоляк про ризики взимку: Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою
У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
День Української Державності: що це за свято та чому злить росіян
Людина з прапором України
Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю
У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ
Бастіон-02: як вітчизняна РСЗВ демілітаризує армію РФ
У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
У Білорусі зараз понад 5 тис. “вагнерівців” і вони продовжують прибувати – ДПСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь