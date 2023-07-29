Уничтожение нового поколения защитников Украины: посол Британии о похищении детей РФ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что РФ похищает украинских детей с единственной целью — уничтожить следующее поколение защитников Украины.

— Вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это чрезвычайно ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий, — такое мнение она высказала в интервью АрмияInform.

Она призналась, что эмоционально ей довольно трудно об этом говорить, но похищение детей стало частью российского вторжения, гибридной агрессии против Украины.

— На самом деле я едва сдерживаю себя, когда думаю, что детей забирают или силой, или под видом, будто они едут в летние лагеря или куда-то на оздоровление. Тогда украинским семьям может быть бюрократически трудно вернуть их обратно. Или они подвергаются невероятному неустанному промыванию мозгов (со стороны россиян), — объяснила Симмонс.

По ее словам, война длится на протяжении многих лет, поэтому похищение создает психологический барьер между детьми и родителями, “ведь есть дети, которые возвращаются с мыслью, что воевать россиянам против Украины — это правильно”.

— Поэтому перед Украиной встал не один, а два вопроса: первый — это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй — это психологическая помощь после промывки мозгов (россиянами), — добавила дипломат.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину удалось вернуть 383 детей, которых принудительно депортировали в Россию.

Источник: АрміяInform

Фото: British Embassy Kyiv

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