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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищення нового покоління захисників України: посол Британії про викрадення дітей РФ

Мелінда Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що РФ викрадає українських дітей з єдиною метою – знищити наступне покоління захисників України.

– Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій, – таку думку вона висловила в інтерв’ю АрміяInform.

Вона зізналася, що емоційно їй досить важко про це говорити, але викрадення дітей стало частиною російського вторгнення, гібридної агресії проти України.

– Насправді я ледве стримую себе, коли думаю, що дітей забирають або силоміць, або під виглядом, ніби вони їдуть у літні табори чи кудись на оздоровлення. Тоді українським родинам може бути бюрократично важко повернути їх назад. Або вони піддаються неймовірному невпинному промиванню мізків (з боку росіян), – пояснила Сіммонс.

За її словами, війна триває впродовж багатьох років, тому викрадення створює психологічний бар’єр між дітьми та батьками, “адже є діти, які повертаються з думкою, що воювати росіянам проти України – це правильно”.

– Тож перед Україною постало не одне, а два питання: перше – це необхідність повернути дітей у їхні сім’ї, а друге – це психологічна допомога після промивання мізків (росіянами), – додала дипломатка.

Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україну вдалося повернути 383 дітей, яких примусово депортували до Росії.

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Знищення нового покоління захисників України: посол Британії про викрадення дітей РФ

Джерело: АрміяInform

Фото: British Embassy Kyiv

Війна в Україні, Велика Британія, Депортація, посольства, Російська агресія, Україна-Велика Британія
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