Освобождение Старомайорского – это заслуга и ССО: Зеленский из Донецкой области

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 29 июля рассказал о поездке на передовые позиции в Донецкой области — Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку.

— Имел честь лично поздравить и наградить воинов Сил специальных операций по случаю их профессионального дня. Они всегда на самых горячих участках фронта, на наиболее ответственных, особых заданиях, — подчеркнул глава государства.

Президент вспомнил об участии ССО в операциях, о которых уже можно говорить, это Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Соледар.

— Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, Бучу, Ирпень, Мощун, Макаров. Остров Змеиный — это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с “альфовцами” и Военно-морскими силами. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас — освобождение Старомайорского, это тоже результат, в частности и ССО, — добавил Зеленский.

Он также обратился к стране-агрессору и каждому оккупанту, заверив, что за причиненное зло будет расплата, а победа — за Украиной, потому что на ее стороне справедливость.

— Спасибо всем, кто приближает нашу победу! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь ради Украины! — сказал президент.

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