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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Звільнення Старомайорського – це заслуга і ССО: Зеленський з Донецької області

Звільнення Старомайорського – це заслуга і ССО: Зеленський з Донецької області
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 липня розповів про поїздку на передові позиції у Донецькій області – Часів Яр, Краматорськ, Словʼянськ, Дружківку та  Костянтинівку.

– Мав честь особисто привітати й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях, – наголосив глава держави.

Президент згадав про участь ССО в операціях, про які вже можна говорити, – це Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Соледар.

– Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом із розвідкою, разом із альфівцями та Військово-морськими силами. Кінбурнська коса. Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського , це теж результат, зокрема ССО, – додав Зеленський.

Він також звернувся до країни-агресора та кожного окупанта, запевнивши, що за завдане зло буде розплата, а перемога – за Україною, бо на її боці справедливість.

– Дякую всім, хто наближає нашу перемогу! Вічна памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя заради України! – сказав президент.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Донецька область, Російська агресія
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