Громко было не только в Москве: Крым якобы атаковали 25 дронов

Ночью 30 июля, когда в РФ отмечают День Военно-Морского Флота, российское Минобороны заявило об атаке 25 беспилотников по объектам на территории Крыма.

16 БпЛА якобы уничтожила противовоздушная оборона.

Еще девять дронов, как сообщается, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Эти беспилотники, утверждают в Минобороны РФ, упали в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

Пострадавших и разрушений, уверяют оккупанты, нет.

Источник: Минобороны России

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