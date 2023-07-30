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Татьяна Забожко, редактор ленты

Громко было не только в Москве: Крым якобы атаковали 25 дронов

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 30 июля, когда в РФ отмечают День Военно-Морского Флота, российское Минобороны заявило об атаке 25 беспилотников по объектам на территории Крыма.

16 БпЛА якобы уничтожила противовоздушная оборона.

Еще девять дронов, как сообщается, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Эти беспилотники, утверждают в Минобороны РФ, упали в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

Пострадавших и разрушений, уверяют оккупанты, нет.

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Громко было не только в Москве: Крым якобы атаковали 25 дронов

Источник: Минобороны России

Безпілотники, Крым
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