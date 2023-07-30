Гучно було не лише в Москві: Крим нібито атакували 25 дронів

Уночі 30 липня, коли у РФ відзначають День Військово-морського флоту, російське Міноборони заявило про атаку 25 безпілотників по об’єктах на території Криму.

16 БпЛА нібито знищила протиповітряна оборона.

Ще дев’ять дронів буцімто було придушено засобами радіоелектронної боротьби.

Ці безпілотники, стверджують у Міноборони РФ, впали в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут.

Постраждалих та руйнувань, запевняють окупанти, немає.

Джерело: Міноборони Росії

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