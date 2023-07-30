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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Гучно було не лише в Москві: Крим нібито атакували 25 дронів

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 30 липня, коли у РФ відзначають День Військово-морського флоту, російське Міноборони заявило про атаку 25 безпілотників по об’єктах на території Криму.

16 БпЛА нібито знищила протиповітряна оборона.

Ще дев’ять дронів буцімто було придушено засобами радіоелектронної боротьби.

Ці безпілотники, стверджують у Міноборони РФ, впали в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут.

Постраждалих та руйнувань, запевняють окупанти, немає.

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Гучно було не лише в Москві: Крим нібито атакували 25 дронів

Джерело: Міноборони Росії

Безпілотники, Крим
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