В Украине появятся поселения, а поселки городского типа станут городами

Верховная Рада проголосовала за закон о десоветизации, который предусматривает исчезновение поселков городского типа (ПГТ), а точнее превращение их в города.

Согласно законопроекту №8263, который поддержали 262 депутата на заседании Верховной Рады населенный пункт это – компактно заселенное место проживания людей, которое образовалось в результате исторических традиций, хозяйственной и иной деятельности, имеет постоянный состав населения, собственное название и обособленную территорию с установленными в предусмотренном законом границами.

Городом считается населенный пункт с преимущественно компактной застройкой, общая численность жителей которого составляет не менее 10 тысяч.

Поселок – это населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч.

Селом является населенный пункт с усадебной застройкой, общей численностью жителей менее 5 тысяч. Города относятся к городским населенным пунктам, а поселки и села — к сельским населенным пунктам.

Законопроектом также вводится понятие – поселение, это компактное место проживания людей за пределами населенного пункта, которое не имеет постоянного состава населения и не относится к категории населенного пункта.

Населенные пункты могут образовываться на основе поселений в порядке, определенном этим законом.

Отметим, что закон вступит в силу через три месяца со дня официального опубликования.

Напомним, 28 июля Верховная Рада приняла законопроекты, которые освобождают от пошлины и НДС высокотехнологичные тепловизоры и антидронные ружья при ввозе в Украину. Также депутаты добавили к льготе на освобождение от НДС и пошлины антидронные ружья.

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