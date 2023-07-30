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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В Україні з’являться поселення, а селища міського типу стануть містами

Верховна Рада
Фото: Верховна Рада

Верховна Рада проголосувала за закон про дерадянізацію, який передбачає зникнення селищ міського типу (СМТ), а точніше перетворення їх на міста. 

Згідно з законопроєктом №8263, який підтримали 262 депутати на засіданні Верховної Ради населений пункт це – компактно заселене місце проживання людей, яке утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має постійний склад населення, власну назву та відокремлену територію зі встановленими в передбаченому законом межами.

Містом вважається населений пункт з переважно компактною забудовою, загальна чисельність жителів якого становить не менше 10 тис. 

Селище – це населений пункт з переважно садибною забудовою, загальною чисельністю мешканців не менше 5 тис.

Селом є населений пункт із садибною забудовою, загальною чисельністю жителів менше ніж 5 тис. Міста належать до міських населених пунктів, а селища і села – до сільських населених пунктів.

Законопроєктом також вводиться поняття – поселення, це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення і не належить до категорії населеного пункту.

Населені пункти можуть утворюватися на основі поселень у порядку, визначеному цим законом.

В Україні з’являться поселення, а селища міського типу стануть містами

Фото: Децентралізація

Зауважимо, що закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Нагадаємо, 28 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкти, які звільняють від мита та ПДВ високотехнологічні тепловізори та антидронові рушниці під час ввезення в Україну. Також депутати додали до пільги на звільнення від ПДВ та мита антидронові рушниці.

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Верховна Рада, Децентралізація, Закон, Місто, Село
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