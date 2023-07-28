Тепловізори та антидронові рушниці буде ввозити легше – Рада ухвалила законопроєкти

Верховна Рада у п’ятницю 28 липня ухвалила законопроєкти, які звільняють від мита та ПДВ високотехнологічні тепловізори та антидронові рушниці під час ввезення в Україну.

Йдеться про законопроєкти №9467 та 9468. Тепер їх має підписати президент.

— Це звільнення від мита та ПДВ тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, та бінокулярів з функцією далекоміра, – повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Також додали до пільги на звільнення від ПДВ та мита антидронові рушниці.

Антидронові рушниці застосовують для знешкодження безпілотників. Вони забезпечують втрату зв’язку між дроном та оператором або системою управління.

У неї потужніша хвиля, ніж зв’язок між літальним пристроєм та пультом керування, відтак вона приглушує канал зв’язку. Після цього втрачається управління дроном, і він перестає виконувати команди.

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