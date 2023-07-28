Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
Терміново
Масова повітряна тривога: на Житомирщині гримлять вибухи
Політика
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Тепловізори та антидронові рушниці буде ввозити легше – Рада ухвалила законопроєкти

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада у п’ятницю 28 липня ухвалила законопроєкти, які звільняють від мита та ПДВ високотехнологічні тепловізори та антидронові рушниці під час ввезення в Україну.

Йдеться про законопроєкти №9467 та 9468. Тепер їх має підписати президент.

— Це звільнення від мита та ПДВ тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором із вбудованою функцією камери, та бінокулярів з функцією далекоміра, – повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Також додали до пільги на звільнення від ПДВ та мита антидронові рушниці.

Антидронові рушниці застосовують для знешкодження безпілотників. Вони забезпечують втрату зв’язку між дроном та оператором або системою управління.

У неї потужніша хвиля, ніж зв’язок між літальним пристроєм та пультом керування, відтак вона приглушує канал зв’язку. Після цього втрачається управління дроном, і він перестає виконувати команди.

Читайте також
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію
Військові ЗСУ

Безпілотники, Верховна Рада, Дрони, мито, ПДВ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Для документування злочинів армії РФ: США передають Україні дрони Skydio
Агентство США з міжнародного розвитку
Мер Москви Собянін поскаржився на нічну атаку безпілотника
Москва, населення Росії, росіяни
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію
Військові ЗСУ
Верховна Рада відправила Ткаченка у відставку
Олександр Ткаченко
Усі дрони знищено – ОВА про нічну атаку на Хмельницьку область
Війна в Україні, ППО
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.07.2023)
Тепловізори та антидронові рушниці буде ввозити легше – Рада ухвалила законопроєкти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.07.2023)
Тепловізори та антидронові рушниці буде ввозити легше – Рада ухвалила законопроєкти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.07.2023)
Тепловізори та антидронові рушниці буде ввозити легше – Рада ухвалила законопроєкти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (28.07.2023)
Тепловізори та антидронові рушниці буде ввозити легше – Рада ухвалила законопроєкти
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь