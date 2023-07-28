Изгнать РФ из ЮНЕСКО и вернуть пленных из Мариуполя: Рада обратилась к международным организациям
Верховная Рада Украины проголосовала за обращение к ЮНЕСКО с призывом лишить Российскую Федерацию членства в организации. За — проголосовали 296 депутатов.
Об этом в своем Тelegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.
– Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения РФ членства в ЮНЕСКО, – написал он.
Депутаты призвали ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе.
Также Железняк сообщил, что Рада обратилась к ООН, парламентам и правительствам стран, Международному комитету Красного Креста, Независимой международной медицинской гуманитарной организации Врачи без границ по обеспечению обмена и возвращения в Украину военнопленных защитников Мариуполя.
Проект постановления поддержали 293 народных депутата.
Ранее мы рассказывали, что в пятницу, 28 июля Верховная Рада приняла законопроекты, которые освобождают от пошлины и НДС высокотехнологичные тепловизоры и антидронные ружья при ввозе в Украину.
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