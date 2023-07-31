Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, вона продовжить виступати на чемпіонаті світу
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо

переговори України та Хорватії
Фото: МЗС

Україна та Хорватія досягли домовленості щодо використання хорватських портів для експорту українського зерна.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, очільник українського відомства Дмитро Кулеба погодив це зі своїм хорватським колегою Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до Києва.

— Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю, – сказав Кулеба.

Міністр подякував Хорватії за допомогу та зауважив, що кожен внесок у розблокування експорту та кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу.

Крім того сторони обговорили військову допомогу Загреба Києву. Кулеба зауважив, що зброя була головною темою переговорів.

— Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії… Зі зрозумілих причин не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни, – зауважив Кулеба.

Пресслужба МЗС повідомила, що українська та хорватська сторони також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Кулеба висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів із розмінування в Україні.

Нагадаємо, 17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди.

Після виходу із зернової угоди РФ посилила атаки по Півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини.

Читайте також
Україна вважатиме судна, що йдуть до підконтрольних РФ портів у Чорному морі, носіями воєнних вантажів
російський корабель

Джерело: МЗС
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Хорватія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вискочили і босоніж по склу: мешканці будинку у Кривому Розі про перші хвилини після удару
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
У Криму знову гучно: : у Сімферополі пролунало 8 вибухів
Вибух
Четверо загиблих, 17 поранених: Херсон увесь день під обстрілами з РСЗВ
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
Знайдемо лазівку і зробимо прорив: командувач Нацгвардії про контрнаступ
воїни ЗСУ
Потужніша та з вимогами до екології: в Укргідроенерго про відбудову Каховської ГЕС
Каховська ГЕС
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (31.07.2023)
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
Плутанина триває: у Києві скандал навколо укриттів, які є начебто підвалами
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (31.07.2023)
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
Женуть ворога на Донеччині: як ТрО Дніпра просувається на передовій
Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь