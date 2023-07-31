Україна зможе транспортувати зерно через порти Хорватії – що відомо

Україна та Хорватія досягли домовленості щодо використання хорватських портів для експорту українського зерна.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, очільник українського відомства Дмитро Кулеба погодив це зі своїм хорватським колегою Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту до Києва.

— Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю, – сказав Кулеба.

Міністр подякував Хорватії за допомогу та зауважив, що кожен внесок у розблокування експорту та кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу.

Крім того сторони обговорили військову допомогу Загреба Києву. Кулеба зауважив, що зброя була головною темою переговорів.

— Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії… Зі зрозумілих причин не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни, – зауважив Кулеба.

Пресслужба МЗС повідомила, що українська та хорватська сторони також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Кулеба висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів із розмінування в Україні.

Нагадаємо, 17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди.

Після виходу із зернової угоди РФ посилила атаки по Півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини.

Джерело : МЗС

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