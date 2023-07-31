Запрета нет: командующий Нацгвардией объяснил, вернутся ли командиры Азова на фронт

Освобожденные из российского плена командиры Азова могут вернуться на фронт. Какого-либо запрета на это нет.

Такое заявление сделал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью Украинской правде.

По его словам, командиры, которые в начале июля вернулись в Украину из Турции, готовятся выполнять боевые задания.

– Денис (Прокопенко, — Ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные, – подчеркнул командующий Нацгвардией.

На уточняющий вопрос, нет ли вето на участие командиров в боевых действиях, Пивненко отметил, что ему о таком запрете никто не говорил. В то же время, командующий напомнил, что не он определяет, кто и где должен воевать.

– Для меня такого какого-то запрета (на участие командиров Азова в боях, – Ред.), чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет, – сообщил он.

Пивненко уточнил, что Нацгвардия находится в составе Сил обороны Украины. Поэтому решения принимает высшее военное командование, которое присылает соответствующие боевые распоряжения.

На вопрос о приблизительных сроках возвращения Дениса Прокопенко (Редиса) к участию в боевых действиях командующий Нацгвардией объяснил, что все зависит от обстановки на фронте.

– Возможно, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет, – подытожил он.

Как известно, Азов сейчас является бригадой в составе Национальной гвардии Украины и принимает активное участие в борьбе с полномасштабной агрессией РФ.

8 июля Украина вернула из Турции командиров защитников Азовстали, которые находились там после российского плена. Домой прибыли пять военных: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Они находились в Турции “под личной протекцией” лидера этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана после большого обмена пленными между Украиной и РФ, проведенного в сентябре 2022 года.

По возвращении командиры Азова пообещали вернуться на фронт. Как отметил Денис Прокопенко, они “непременно скажут свое слово в бою”. Впоследствии он встретился с личным составом бригады Азов.

Источник : Украинская правда

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