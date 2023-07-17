Командир Азова Редис встретился с личным составом и в ближайшее время вернется в строй

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис встретился с личным составом бригады после возвращения из Турции.

Об этом сообщила пресс-служба бригады НГУ Азов.

— Находясь в плену я сказал, что для меня эта война не закончится, пока мы не вернем из плена нашего последнего бойца и не восстановим границы Украины на состояние 1991 года. Я — солдат. Меня не интересуют никакие другие направления деятельности, кроме военного дела. Мое сердце, моя душа, мое тело принадлежат Азову, — сказал Редис во время встречи с бойцами.

Прокопенко отметил, что основные усилия сегодня должны быть направлены на боевую подготовку и доукомплектование подразделения личным составом, техникой и вооружением.

Сейчас подполковник проходит реабилитацию и в ближайшее время приступит к выполнению служебных обязанностей.

Напомним, что украинские командиры из Азовстали, в том числе и Денис Прокопенко, вернулись в Украину из Турции 8 июля.

Фото: Азов

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