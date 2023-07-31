Заборони немає: командувач Нацгвардії пояснив, чи повернуться командири Азову на фронт

Визволені з російського полону командири Азову можуть повернутися на фронт. Якоїсь заборони на це немає.

Таку заяву зробив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, командири, які на початку липня повернулися до України з Туреччини, готуються виконувати бойові завдання.

– Денис (Прокопенко, – Ред.), він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були завдання не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші, – наголосив командувач Нацгвардії.

На уточнювальне запитання, чи немає якогось вето на участь командирів у бойових діях, Півненко зазначив, що йому про таку заборону ніхто не казав. Водночас командувач нагадав, що не він визначає, хто та де має воювати.

– Для мене такої якоїсь заборони (на участь командирів Азову в боях, – Ред.), щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює, – повідомив він.

Півненко уточнив, що Нацгвардія перебуває в складі Сил оборони України. А тому рішення ухвалює вище військове командування, яке присилає відповідні бойові розпорядження.

На запитання про приблизні терміни повернення Дениса Прокопенка (Редіса) до участі в бойових діях, командувач Нацгвардії пояснив, що все залежить від обстановки на фронті.

– Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже, – підсумував він.

Як відомо, Азов наразі є бригадою в складі Національної гвардії України та бере активну участь у боротьбі з повномасштабною агресією РФ.

8 липня Україна повернула з Туреччини командирів захисників Азовсталі, які перебували там після російського полону. Додому прибули п’ятеро військових: Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Вони перебували в Туреччині “під особистою протекцією” лідера цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана після великого обміну полоненими між Україною та РФ, проведеного у вересні 2022 року.

Після повернення командири Азову пообіцяли повернутися на фронт. Як зазначив Денис Прокопенко, вони “обов’язково скажуть своє слово в бою”. Згодом він зустрівся з особовим складом бригади Азов.

Джерело : Українська правда

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