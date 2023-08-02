Під час святкування Дня ВМФ. У Маріуполі партизани отруїли офіцерський склад РФ
У Маріуполі Донецької області під час святкування Дня ВМФ на одному з військових об’єктів українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.
Раніше СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який командував бомбардуванням Маріуполя.
Джерело: Андрющенко Time
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