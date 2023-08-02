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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під час святкування Дня ВМФ. У Маріуполі партизани отруїли офіцерський склад РФ

Під час святкування Дня ВМФ. У Маріуполі партизани отруїли офіцерський склад РФ
Фото: Getty Images

У Маріуполі Донецької області під час святкування Дня ВМФ на одному з військових об’єктів українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– У важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових, з них вчора вже померло двоє офіцерів. Доля інших 15 до кінця не вирішена, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який командував бомбардуванням Маріуполя.

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Джерело: Андрющенко Time

Війна в Україні, Донецька область, Маріуполь, Партизан
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