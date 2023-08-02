Вже 12 держав приєднались до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України – Зеленський

Наразі 12 держав приєднались до декларації Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ.

– Безпекові гарантії для України на шляху в НАТО. За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним. До Спільної декларації з Групою семи на сьогодні приєднались іще 12 країн-партнерів, – пояснив він.

За словами президента, у цьому переліку наступні держави: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія, Швеція.

– Цього тижня ми починаємо роботу вже над двосторонніми угодами, і першою державою, із якою працюємо, стали США, – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що майбутнє приєднання до гарантій безпеки інших країн та робота щодо цього питання будуть обговорюватись на закритій частині зустрічі.

Йдеться про гарантії безпеки, які були узгоджені лідерами держав Групи семи під час саміту НАТО у Вільнюсі, що проходив на початку липня. Держави, в рамках декларації про гарантії безпеки, політично зобов’язалися захищати Україну під час війни, а також у разі нового нападу РФ.

Джерело : Офіс президента

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