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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Украина будет подписывать договор о гарантиях безопасности с каждой страной отдельно — Кулеба

Дмитро кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с каждой страной, которая хочет предоставить нам определенные гарантии безопасности, правительство будет подписывать двустороннее соглашение.

Об этом министр отметил в интервью ведущему телеканала Факты ICTV Вадиму Карпьяку.

Страны, которые предлагают гарантии безопасности для нас — предлагают очень конкретные вещи: увеличение поставок оружия, конфискация российских активов, помощь в послевоенном восстановлении, ремонт техники и тому подобное.

Первоначально заявления о гарантиях безопасности звучали от стран Группы семи, но теперь количество государств расширилось, и в будущем этот список может быть очень солидным.

Далее с каждой страной, которая присоединится к этим гарантиям, правительство Украины будет подписывать двусторонний договор о вполне конкретных вещах: тип и количество вооружения, которое страна обязуется поставить; возможность блокировать российские активы и тому подобное.

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Эти двусторонние договоры будут заключаться в соответствии с правовыми и конституционными процедурами каждой отдельной страны. Будут действовать гарантии безопасности, пока Украина не станет полноправным членом НАТО. Если какая-то страна захочет продлить эти обязательства после присоединения Украины к Североатлантическому блоку, то Киев это будет только приветствовать.

Кулеба напомнил, что Украина уже получила от партнеров оружия на десятки миллиардов долларов. У Украины самый большой в мире прирост расходов на оборону. Кроме того, уже известны страны, которые дадут нам самолеты F-16 и сколько.

Фото: скриншот с видео

Дмитрий Кулеба, Саммит НАТО, Украина-НАТО
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