Учебный год 2023-2024: в каком формате будут учиться в школах и чего ждать зимой

К какому формату обучения в Украине готовятся в Минобразования, каким видят учебный процесс в зависимости от регионов страны и смогут ли родители выбирать формат обучения для детей — читайте в материале далее.

Каким будет формат обучения в Украине

Для большинства школьников учебный год должен начаться в офлайн формате, но исключительно при условии наличия в школе надежно защищенного укрытия.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал заместитель Министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Он отметил, если говорить о реальном прогнозе, сколько детей смогут сесть за парты в этом году, то стоит посмотреть на состояние обеспеченности школ укрытиями и вспомнить, как завершился прошлый год.

— В прошлом учебном году у нас фактически 75% учебных заведений, школ, имели укрытия, которые позволяли там находиться больше половины учеников, обучающихся в этих учебных заведениях. Мы понимаем, что не все школы в Украине смогут начать учебный год в офлайн формате, но благодаря усилиям органов местного самоуправления, используя средства государственного и местного бюджетов, процент школ, которые имеют укрытие, будет значительно больше, чем был в конце прошлого года, — говорит Сташкив.

Как школьники будут учиться зимой

В случае возможных сложностей с электроэнергией в осенне-зимний период, школы будут работать дистанционно или будут обеспечены генераторами.

— Мы нацеливаем органы местного самоуправления готовиться к таким мероприятиям, в том числе покупать генераторы. Но, в любом случае, будем использовать опыт времени активных боевых действий, который позволяет нам организовывать дистанционное обучение в любой момент, если его невозможно проводить в школе. Мы предоставили рекомендации как к этому подготовиться школам, — сказал Сташкив.

Каким будет формат обучения в разных регионах

Заместитель министра образования отметил, что возвращение детей на очное обучение поддерживает большая часть родителей, даже в относительно прифронтовых регионах.

— Мы общались с родителями, делали соответствующие опросы и есть такая статистика, что несмотря на то, что прифронтовые территории находятся под обстрелами, более половины родителей все же хотят с 1 сентября, чтобы их дети пошли в школу на очное обучение. Здесь важно понять, что министерство призывает к возвращению на очное обучение только там, где для этого созданы соответствующие условия безопасности, — подчеркнул Сташкив.

Заместитель министра образования отметил, что для восстановления очного обучения должно быть решение ОВА, поскольку именно они определяют все условия безопасности, которые должны быть в школах.

— По информации министерства образования, в таких городах как Харьков, Николаев, Запорожье, Одесса, другие прифронтовых городах, сейчас работают над тем, чтобы с 1 сентября отдельные школы, которые будут оборудованы соответствующими укрытиями, могли восстановить хотя бы смешанный формат обучения и часть детей могла посещать школу, — добавил он.

В максимально приближенных к линии столкновения районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, будут пытаться улучшить систему дистанционного обучения. Для этого прежде всего нужен не только доступ к интернету, но и соответствующие гаджеты, ноутбуки, компьютеры, чтобы ими могли пользоваться как учителя, так и ученики.

— В течение последних 12 месяцев более 130 тыс. соответствующих гаджетов было доставлено именно в эти регионы — это Луганская, Донецкая, Херсонская, другие области. И еще планируется 30 тыс. таких гаджетов доставить в учебные заведения. Благодаря им, дети и учителя смогут иметь связь между собой, смогут обмениваться информацией, смогут участвовать в уроках, — подчеркнул Сташкив.

Могут ли родители выбирать формат обучения

По его словам, восстановление офлайн обучения в школе — это не обязанность и оно может быть организовано в очном формате только с согласия родителей, а родителям которые против этого, будут предлагаться классы с дистанционной формой обучения для учеников.

— Если часть родителей школы хотят, чтобы для них организовали офлайн обучение, могут быть сформированы отдельные классы, которые будут посещать школу, а отдельные классы будут на дистанционном обучении. Для этого Минобразования сейчас разрабатывает порядок упрощенного зачисления учащихся в учебные заведения, то есть временного зачисления, — пояснил Сташкив.

Если же школа не может обеспечить офлайн обучение, поскольку в ней отсутствует укрытие, то родителям будет предложен порядок временного зачисления учащихся в другое учебное заведение на время военного положения. Так ученики смогут посещать школу и общаться со своими сверстниками.

Заместитель министра образования подытожил, что большой разрыв в офлайн и онлайн обучении — это очень сложная проблема, поэтому сейчас министерство активно работает над разработкой соответствующей стратегии по преодолению образовательных потерь. Но это не простой путь и понадобится определенное время, чтобы выровнять уровень знаний для всех учеников.

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