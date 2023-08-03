Навчальний рік 2023-2024: в якому форматі навчатимуться у школах та чого чекати взимку

До якого формату навчання в Україні готуються у Міносвіти, яким бачать навчальний процес залежно від регіонів країни та чи зможуть батьки обирати формат навчання для дітей – читайте у матеріалі далі.

Яким буде формат навчання в Україні

Для більшості школярів навчальний рік має розпочатись в офлайн-форматі, але лише за умови наявності в школі надійно захищеного укриття.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Він зауважив, якщо говорити про реальний прогноз, скільки дітей зможуть сісти за парти цього року, то варто подивитись на забезпеченість шкіл укриттями та згадати, як завершився минулий рік.

– Минулого навчального року в нас фактично 75% закладів освіти, шкіл, мали укриття, які дозволяли там перебувати понад половині учнів, що навчаються в цих закладах освіти. Ми розуміємо, що не всі школи в Україні зможуть розпочати навчальний рік в офлайн-форматі, але завдяки зусиллям органів місцевого самоврядування, використовуючи кошти державного і місцевого бюджетів, відсоток шкіл, які мають укриття, буде значно більший, ніж був на кінець минулого року, – говорить Сташків.

Як школярі навчатимуться взимку

У разі можливих складнощів з електроенергією в осінньо-зимовий період школи працюватимуть дистанційно або будуть забезпечені генераторами.

– Ми націлюємо органи місцевого самоврядування готуватися до таких заходів, зокрема купувати генератори. Але в будь-якому випадку будемо використовувати досвід часу активних бойових дій, який дозволяє нам організовувати дистанційне навчання в будь-який момент, якщо його не можливо проводити в школі. Ми надали рекомендації, як до цього підготуватися школам, – сказав Сташків.

Яким буде формат навчання у різних регіонах

Заступник міністра освіти зазначив, що повернення дітей на очне навчання підтримує більша частина батьків, навіть у відносно прифронтових регіонах.

– Ми спілкувалися з батьками, робили відповідні опитування, і є така статистика, що, незважаючи на те, що прифронтові території перебувають під обстрілами, більше половини батьків все ж таки хочуть, щоб їхні діти з 1 вересня пішли до школи на очне навчання. Тут важливо зрозуміти, що міністерство закликає до повернення на очне навчання тільки там, де для цього створені відповідні безпекові умови, – підкреслив Сташків.

Заступник міністра освіти зауважив, що для відновлення очного навчання має бути рішення ОВА, оскільки саме вони визначають всі безпекові умови, які мають бути у школах.

– За інформацією Міністерства освіти, в таких містах, як Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Одеса, інших прифронтових містах, зараз працюють над тим, щоб з 1 вересня окремі школи, які будуть облаштовані відповідними укриттями, могли відновити хоча би змішаний формат навчання і частина дітей могла відвідувати школу,- додав він.

У максимально наближених до лінії зіткнення районах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей намагатимуться покращити систему дистанційного навчання. Для чого передусім потрібен не тільки доступ до інтернету, але й відповідні ґаджети, ноутбуки, комп’ютери, щоб ними могли користуватися як вчителі, так і учні.

– Протягом останніх 12 місяців більше 130 тис. відповідних ґаджетів було доставлено саме в ці регіони – це Луганська, Донецька, Херсонська, інші області. І ще планується 30 тис. таких ґаджетів доставити до закладів освіти. Завдяки ним діти і вчителі зможуть мати зв’язок між собою, обмінюватися інформацією, брати участь в уроках, – підкреслив Сташків.

Чи можуть батьки обирати формат навчання

За словами заступника міністра, відновлення офлайн-навчання в школі – це не обов’язок і тільки за згодою батьків воно може бути організовано в очному форматі, а батькам, які проти цього, пропонуватимуться класи з дистанційною формою навчання для учнів.

– Якщо частина батьків школи хочуть, щоб для них організували офлайн-навчання, можуть бути сформовані окремі класи, які будуть відвідувати школу, а окремі класи будуть на дистанційному навчанні. Для цього Міносвіти зараз розробляє порядок спрощеного зарахування учнів до закладів освіти, тобто тимчасового зарахування, – пояснив Сташків.

Якщо ж школа не може забезпечити офлайн-навчання, оскільки в ній немає укриття, то батькам буде запропоновано порядок тимчасового зарахування учнів до іншого закладу освіти на час воєнного стану. Так учні зможуть відвідувати школу і спілкуватися зі своїми однолітками.

Заступник міністра освіти підсумував, що великий розрив в офлайн і онлайн-навчанні – це дуже складна проблема, тому зараз міністерство активно працює над розробленням відповідної стратегії щодо подолання освітніх втрат. Але це не простий шлях, і знадобиться певний час, щоб вирівняти рівень знань для всіх учнів.

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