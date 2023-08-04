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Оккупантам будет становиться все жарче: Юсов о поражении корабля РФ и “бавовне” в Феодосии

Оккупантам будет становиться все жарче: Юсов о поражении корабля РФ и “бавовне” в Феодосии
Фото: УНИАН

Поражение десантного корабля Оленегорский горняк в Новороссийске является большой потерей для флота оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Планирование дальнейших десантных операций и использование этих судов становится более проблематичным. Это серьезный фактор, с которым оккупанты будут считаться, — сказал он.

Также Юсов прокомментировал ночные взрывы в Крыму, в частности попадание в районе нефтебазы в Феодосии.

Он отметил, что повреждение этого объекта является важным фактором, ведь нефтебаза служила для заправки кораблей Черноморского флота РФ.

— Любые объекты на оккупационных территориях, в частности, в Крыму, которые используются для поддержки оккупационного корпуса захватчиков и наземных сил, флота, безусловно, подлежат дальнейшей демилитаризации. Мы видим это сейчас, эта работа будет продолжаться в дальнейшем. Оккупантам в Крыму будет становиться все жарче, — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что российские оккупанты продолжают использовать Крым как большую логистическую базу для переброски сил и средств на оккупированные территории Украины.

— Речь идет о нефтебазах, которые поставляют топливо и на флоты, и к наземным силам, путепроводах, которые служат для переброски техники и живой силы. Этого всего не должно быть в Крыму. Еще раз могу порекомендовать крымчанам, украинцам держаться подальше от любых военных объектов рашистов, — отметил Юсов.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Крым, Разведка, Російська агресія
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