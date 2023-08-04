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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупантам ставатиме все спекотніше: Юсов про ураження корабля РФ та бавовну у Феодосії

Окупантам ставатиме все спекотніше: Юсов про ураження корабля РФ та бавовну у Феодосії
Фото: УНІАН

Ураження десантного корабля Оленегорский горняк у Новоросійську є великою втратою для флоту окупантів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Планування подальших десантних операцій і використання цих суден стає більш проблематичним. Це серйозний фактор, на який окупанти будуть зважати, – сказав він.

Також Юсов прокоментував нічні вибухи у Криму, зокрема влучання в районі нафтобази у Феодосії.

Він зазначив, що пошкодження цього об’єкта є важливим фактором, адже нафтобаза слугувала для заправки кораблів Чорноморського флоту РФ.

– Будь-які об’єкти на окупаних територіях, зокрема, в Криму, які використовуються для підтримки окупаційного корпусу загарбників і наземних сил, флоту, безумовно, підлягають подальшій демілітаризації. Ми бачимо це зараз, ця робота буде тривати в подальшому. Окупантам в Криму ставатиме все спекотніше, – наголосив Юсов.

Представник ГУР додав, що російські окупанти продовжують використовувати Крим як велику логістичну базу для перекидання сил і засобів на окуповані території України.

– Йдеться про нафтобази, які постачають пальне і на флоти, і до наземних сил, шляхопроводи, які слугують для перекидання техніки і живої сили. Цього всього не повинно бути в Криму. Ще раз можу порекомендувати кримчанам, укрїнцям триматись подалі від будь-яких військових об’єктів рашистів, – наголосив Юсов.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Крим, Розвідка, Російська агресія
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