Серьезная пробоина после встречи с дроном: видео поражения корабля Оленегорский горняк
В сети появилось видео подбития большого десантного корабля Северного флота РФ Оленегорский горняк в Новороссийске Краснодарского края России.
На обнародованных кадрах видно, как начиненный 450 кг тротила надводный дрон следует к вражескому кораблю.
Уже приблизившись к судну, видео с беспилотника оборвалось.
Впоследствии стало известно, что Оленегорский горняк после встречи с дроном получил серьезную пробоину и в данный момент не может выполнять свои боевые задачи.
Сейчас наклоненное на бок судно пытаются буксировать к берегу.
Напомним, что ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы.
А уже утром в Минобороны РФ заявили об “отражении попытки атаки на военно-морскую базу Новороссийск“.
Российские корабли, совершавшие охрану внешнего рейда военно-морской базы, уверяли в российском оборонном ведомстве, “уничтожили из штатного вооружения два морских безэкипажных катера”.
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