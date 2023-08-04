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Татьяна Забожко, редактор ленты

Серьезная пробоина после встречи с дроном: видео поражения корабля Оленегорский горняк

Серьезная пробоина после встречи с дроном: видео поражения корабля Оленегорский горняк

В сети появилось видео подбития большого десантного корабля Северного флота РФ Оленегорский горняк в Новороссийске Краснодарского края России.

На обнародованных кадрах видно, как начиненный 450 кг тротила надводный дрон следует к вражескому кораблю.

Уже приблизившись к судну, видео с беспилотника оборвалось.

Впоследствии стало известно, что Оленегорский горняк после встречи с дроном получил серьезную пробоину и в данный момент не может выполнять свои боевые задачи.

Сейчас наклоненное на бок судно пытаются буксировать к берегу.

Напомним, что ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы.

А уже утром в Минобороны РФ заявили об “отражении попытки атаки на военно-морскую базу Новороссийск“.

Российские корабли, совершавшие охрану внешнего рейда военно-морской базы, уверяли в российском оборонном ведомстве, “уничтожили из штатного вооружения два морских безэкипажных катера”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 527-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

флот РФ
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