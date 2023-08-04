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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Хочуть залишити без світла та тепла. Росія знову спробує атакувати енергосистему – ГУР

Хочуть залишити без світла та тепла. Росія знову спробує атакувати енергосистему – ГУР

З похолоданням окупанти знову можуть зосередити свої ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури, щоб залишити українців без світла та тепла, втім, Україна вже готується до подібних сценаріїв.

Про це в інтерв’ю македонському виданню Civilmedia розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

– Очевидно, що Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та викликати нову хвилю вимушеної еміграції, – сказав він.

За словами Скібіцького, російські військові наразі проводять розвідку, щоб визначити пріоритетні об’єкти енергетичної системи, для можливих повітряних атак.

– Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими. А український наступ, як я вже сказав, триває. Тож до зими побачимо, що буде, – додав розвідник.

Атаки Росії по енергооб’єктах 

Через бойові дії та з інших причин загалом знеструмленими залишаються 402 населених пункти. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових і за безпекової ситуації.

Нагадаємо, в Укренерго закликали не позбавлятися генераторів, а навпаки потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що енергетики роблять усе можливе для забезпечення ефективного та стабільного опалювального сезону. Тривають ремонти пошкодженого росіянами обладнання, відбувається модернізація інфраструктури.

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Хочуть залишити без світла та тепла. Росія знову спробує атакувати енергосистему – ГУР

Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

електроенергія, Ракетні удари Росії, Розвідка, Укренерго
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