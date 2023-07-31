В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците электроэнергии в августе, впрочем, ограничений для населения не будет

В Укрэнерго сообщили, что в августе уменьшится производство электроэнергии, из-за ремонтных работ на энергоблоках, впрочем, ограничение потребления не прогнозируется.

– Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что частично компенсировать дефициты можно будет из-за импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями.

Также в компании подчеркнули, что в настоящее время ограничение потребления не прогнозируется.

Помочь энергосистеме можно более экономно потребляя электроэнергию:

охлаждайте помещение не ниже 23˚С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Атаки России по энергообъектам

Из-за боевых действий и по другим причинам в общей сложности обесточенными остаются 402 населенных пункта. Восстановление питания происходит с разрешения военных и в ситуации безопасности.

Также из-за непогоды есть отключение в 18 населенных пунктах на Киевщине. Восстановление питания продолжается.

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