В Укрэнерго предупредили о возможном дефиците электроэнергии в августе, впрочем, ограничений для населения не будет
В Укрэнерго сообщили, что в августе уменьшится производство электроэнергии, из-за ремонтных работ на энергоблоках, впрочем, ограничение потребления не прогнозируется.
– Август прогнозируется наиболее сложным для энергосистемы из-за дальнейшего вывода в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго отмечают, что частично компенсировать дефициты можно будет из-за импорта электроэнергии из Европы, а также экономного использования электроэнергии потребителями.
Также в компании подчеркнули, что в настоящее время ограничение потребления не прогнозируется.
Помочь энергосистеме можно более экономно потребляя электроэнергию:
- охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
- выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
- переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
- выключайте свет, выходя из помещения.
Атаки России по энергообъектам
Из-за боевых действий и по другим причинам в общей сложности обесточенными остаются 402 населенных пункта. Восстановление питания происходит с разрешения военных и в ситуации безопасности.
Также из-за непогоды есть отключение в 18 населенных пунктах на Киевщине. Восстановление питания продолжается.