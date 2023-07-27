Бути готовими до різних сценаріїв зими. В Укренерго закликали людей не ховати генератори та запастися паливом

В Укренерго закликали не позбавлятися генераторів, а навпаки потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

Про це повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, енергетики роблять усе можливе для забезпечення ефективного та стабільного опалювального сезону. Тривають ремонти пошкодженого росіянами обладнання, відбувається модернізація інфраструктури. Втім, українці мають бути готовими до будь-яких сценаріїв цієї зими.

– Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму, – сказав Кудрицький у програмі Подкаст на 11 каналі.

Очільник Укренерго наголосив, що не треба поспішати позбавлятися генераторів, які врятували бізнес та домогосподарства цієї зими. Краще потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

– Ми будемо робити все, щоб ви не користувалися генераторами взимку, але якщо буде треба, краще, щоб вони були під рукою, – підкреслив він.

Нагадаємо, в ООН підрахували, що з початку російських масованих обстрілів у жовтні й до кінця 2022 року українці загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії.

Джерело : УНІАН

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