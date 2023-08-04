Украине удалось вернуть тела еще более 40 погибших воинов

В пятницу, 4 августа, Украина смогла вернуть тела еще 44 воинов, которые погибли, защищая наше государство от полномасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Передача тел погибших защитников производится в соответствии с нормами Женевских конвенций.

– Сегодня состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ). Таким образом, удалось вернуть тела еще 44 защитников, — отметили в министерстве.

После идентификации тела военнослужащих передадут их семьям для достойного захоронения.

Репатриация тел происходит при содействии Минреинтеграции и Уполномоченного по пропавшим без вести.

В этом процессе также задействованы Объединенный центр при СБУ, Управление гражданско-военного сотрудничества ВСУ, другие силовые структуры, ведомства, а также международные организации.

В министерстве напомнили, что о пропавших без вести можно сообщить:

на горячую линию Уполномоченного по пропавшим без вести (0 800 339 247);

в выходные дни уведомления принимаются в мессенджерах Viber и Telegram (по номеру (095) 896-04-21).

Как известно, Украина не только возвращает тела погибших военных, но и освобождает защитников из российского плена. Например, в начале июля домой вернулись 45 человек, среди которых нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских. Среди освобожденных военных были защитники Мариуполя и Азовстали.

Источник : Минреинтеграции

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