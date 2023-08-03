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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Вершина айсберга: в Офисе генпрокурора озвучили количество погибших гражданских с 24 февраля

Маріуполь - поховання загиблих
Фото: Getty Images

На сегодняшний день есть подтверждение по 10 749 погибшим гражданским за время полномасштабной войны в Украине. Однако эта цифра может вырасти в разы после деоккупации территорий, в частности, после освобождения Мариуполя.

Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в ходе вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Кроме погибших, в материалах дел о военных преступлениях РФ также зафиксировано ранение 15 599 человек. В частности, погибли по меньшей мере 499 детей, еще 1 090 – получили ранения.

– Понимаем, что эти цифры – просто вершина айсберга. Когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз. Думаю, что в одном Мариуполе будут десятки тысяч погибших, – подчеркнул Белоусов.

Он подтвердил, что российские оккупанты могут скрывать тела погибших, чтобы уничтожить следы своих преступлений. И люди будут считаться без вести пропавшими.

– Всегда будет риск без вести пропавших людей. Россияне могли перезахоронить, вывезти, а тела мы не найдем… Кого-то, может, убили и вывезли в другую страну, закопали в России или в Беларуси, — объяснил Белоусов.

Он выразил надежду, что украинское следствие сможет идентифицировать, по крайней мере, те тела, которые удастся найти. Поскольку благодаря партнерам улучшилась система идентификации.

Как отметил Белоусов, речь идет о большем количестве лабораторий и более мощных возможностях анализа ДНК.

По оценке Института массовой информации, за время полномасштабной войны оккупанты совершили в Украине 524 преступления против журналистов и медиа. Речь идет об убийствах, ранениях, исчезновении и похищении журналистов, обстрелах телебашен, нападениях на редакции медиа.

Соединенные Штаты недавно передали Украине автономные дроны для документирования военных преступлений РФ.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Військові злочини, загиблі, Офис генпрокурора
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