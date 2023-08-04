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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україні вдалося повернути тіла ще понад 40 полеглих воїнів

Кладовище для ЗСУ
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 4 серпня, Україна змогла повернути тіла ще 44 воїнів, які загинули, захищаючи нашу державу від повномасштабної агресії РФ.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передання тіл загиблих захисників проводиться згідно з нормами Женевських конвенцій.

– Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 44 оборонців, – наголосили в міністерстві.

Після ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть їхнім сім’ям для гідного поховання.

Репатріація тіл відбувається за сприяння Мінреінтеграції та уповноваженого зі зниклих безвісти.

У цьому процесі також задіяні Об’єднаний центр при СБУ, Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, інші силові структури, відомства, а також міжнародні організації.

В міністерстві нагадали, що про зниклих безвісти можна повідомити:

  • на гарячу лінію уповноваженого зі зниклих безвісти (0 800 339 247);
  • у вихідні дні повідомлення приймаються у месенджерах Viber і Telegram (за номером (095) 896-04-21).

Як відомо, Україна не лише повертає тіла загиблих військових, але й звільняє захисників із російського полону. Наприклад, на початку липня додому повернулися 45 людей, серед яких нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних. Серед звільнених військових були оборонці Маріуполя та Азовсталі.

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Джерело: Мінреінтеграції
Війна в Україні, військовослужбовці, загиблі, ЗСУ
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