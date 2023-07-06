Защитники Мариуполя и Азовстали. Украина вернула из российского плена 45 воинов

Украина вернула из российского плена 45 воинов ВСУ, среди них нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На этот раз удалось вернуть домой двух офицеров, 41 из рядовых и сержантов, гражданского сотрудника Азовстали и теробороновца из Херсона.

– Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Каждый из них — герой, – написал он.

Ермак отметил, что команда Офиса президента вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжает выполнять задачу президента Владимира Зеленского — вернуть всех.



– Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома. Будут. Слава нашим героям! Украинцы — высшая ценность государства, – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он отметил, что сегодня также удалось вернуть домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

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