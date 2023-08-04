Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся к выполнению служебных обязанностей. Он принял участие в тактических учениях азовцев.

Соответствующие фото обнародовала пресс-служба бригады НГУ Азов.

— Основная цель тактических занятий — отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения. Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск, — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские командиры из Азовстали, в том числе и Денис Прокопенко, вернулись в Украину 8 июля.

По договоренностям, они находились в Турции “под личной протекцией президента Эрдогана” после большого обмена пленными между Украиной и Россией, состоявшегося в сентябре 2022 года.

Фото: Азов

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