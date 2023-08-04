Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
На Черниговщине ночью остановили российскую ДРГ — Наев
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй

Денис Прокопенко (Редіс)

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис вернулся к выполнению служебных обязанностей. Он принял участие в тактических учениях азовцев.

Соответствующие фото обнародовала пресс-служба бригады НГУ Азов.

— Основная цель тактических занятий — отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения. Особое внимание уделялось быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии различных родов войск, — говорится в сообщении.

Денис Прокопенко (Редіс)

Напомним, что украинские командиры из Азовстали, в том числе и Денис Прокопенко, вернулись в Украину 8 июля.

По договоренностям, они находились в Турции “под личной протекцией президента Эрдогана” после большого обмена пленными между Украиной и Россией, состоявшегося в сентябре 2022 года.

Читайте также
Запрета нет: командующий Нацгвардией объяснил, вернутся ли командиры Азова на фронт
Повернення командирів захисників Азовсталі

Фото: Азов

Азов, Война в Украине, Денис Прокопенко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине проведут повторные проверки состояния укрытий — Шмыгаль
Укриття
С Patriot на реверсе: НБУ посвятил новую оборотную памятную монету ПВО Украины
Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй
Обнародовал данные, которые использовала РФ для корректировки огня: в Полтавской области подозревают депутата
Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин или взрывчатки на двух энергоблоках ЗАЭС – Гросси
Окупанти на ЗАЕС
Сможет обмануть российскую ПВО: на что способна украинская ракета Трембита и в чем ее преимущество
Українська ракета Трембіта
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя.
Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди
Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (04.08.2023)
Принял участие в тактических учениях: командир Азова Редис вернулся в строй
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь