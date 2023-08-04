Взяв участь у тактичних навчаннях: командир Азову Редіс повернувся в стрій

Командир Азову, підполковник Денис Прокопенко із позивним Редіс повернувся до виконання службових обов’язків. Він взяв участь у тактичних навчаннях азовців.

Відповідні фото оприлюднила пресслужба бригади НГУ Азов.

– Основна мета тактичних занять — відпрацювання практичних питань планування та організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх всебічного забезпечення. Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські командири із Азовсталі, зокрема й Денис Прокопенко, повернулися в Україну 8 липня.

За домовленостями, вони перебували в Туреччині “під особистою протекцією президента Ердогана” після великого обміну полоненими між Україною та Росією, що відбувся у вересні 2022 року.

Фото: Азов

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