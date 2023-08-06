Мы будем экспортировать зерно, нравится это России или нет — Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, независимо от желания России.

Об этом он сказал в интервью болгарскому каналу bTV.

Разведчик отметил, что атаки на портовую инфраструктуру и на объекты хранения зерна — это еще одно свидетельство преступления РФ против человечности. Ведь страдают главным образом страны, которые напрямую зависят, в смысле продовольствия, от Украины. Преимущественно это страны Азии и Африки.

По словам Буданова, Украина принимает меры для восстановления экспорта продукции. В частности, в районах близких к морю.

— Что касается зерна, то мы снова начнем экспортировать, нравится это России или нет, — подчеркнул он.

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие Черноморской зерновой инициативы. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”.

Источник: bTV

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