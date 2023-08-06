РФ надо ставить на место: Данилов о срыве Черноморской зерновой инициативы

Российскую Федерацию необходимо ставить на место, поскольку страна-агрессор похожа на колосса на глиняных ногах.

Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможную реакцию Запада на выход России из Черноморской зерновой инициативы и блокирование судоходства в Черном море.

— Россия — так называемый колосс на глиняных ногах. Ничего там страшного нет, его просто надо ставить на место, — заявил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, НАТО и Западу не нужно замалчивать блокирование Россией Черноморской зерновой инициативы, иначе в мире произойдет беда. Он привел пример с Африканским континентом, где РФ вместе с партнерами захватила все больше государств под влияние Кремля.

Секретарь СНБО отметил, что цивилизованный мир уже выучил уроки 2008 года с Грузией и 2014 года с Украиной. Однако РФ тогда не понесла никакой ответственности, а каждый ответственный человек должен быть наказан за совершенное зло, считает Данилов.

Источник: Украинское радио

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