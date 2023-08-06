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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ми будемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати зерно, незалежно від бажання Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю болгарському каналу bTV.

Розвідник зазначив, що атаки на портову інфраструктуру й на об’єкти зберігання зерна – це ще одне свідчення злочину РФ проти людяності. Адже страждають головним чином країни, які безпосередньо залежать, у сенсі продовольства, від України. Переважно це країни Азії та Африки.

За словами Буданова, Україна вживає заходів для відновлення експорту продукції. Зокрема, у районах близьких до моря.

– Що стосується зерна, то ми знову почнемо експортувати, подобається це Росії чи ні, – наголосив він.

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”.

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Джерело: bTV

Війна в Україні, Зерно, Кирило Буданов, Розвідка, Чорноморська зернова ініціатива
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