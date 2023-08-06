Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Включили гимн РФ и сирену: в Чехии официанты поиздевались над украинками
Срочно
РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
90% мужчин Украины будут воевать — боец ВСУ
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов

Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов
Фото: Getty Images

Украинские разведчики имеют источники в окружении российского диктатора Владимира Путина. При этом РФ не может вычислить, кто это.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов болгарскому каналу bTV.

— Во-первых, они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием — пусть проверяют, пусть ищут, — сказал Буданов.

Он отметил, что россияне проводят проверки, но “всегда получают, так сказать, неправильные результаты”.

— Я могу вам привести такой пример. Это было еще до войны — о том, как они работают и к чему это приводит. Был один случай, когда выяснилось, что в одной команде произошла утечка, и это была не техническая утечка, а что-то другое. Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно вытекает. Начали проверять всех, кто имеет близких, контакты на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у каждого. Только по результатам этого дела трое человек были лишены свободы, 31 человек был уволен и этапирован в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс, — рассказал начальник разведки.

По его словам, россияне “сами парализовали свою работу”.

— Они сами знают, что у нас есть доступ к очень секретной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят, — подчеркнул Буданов.

Кроме того, Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, хочет РФ этого или нет.

Читайте также
На Москву снова летел беспилотник: что говорит мэр Собянин
Москва

Источник: bTV

Война в Украине, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Пожежа на елеваторі в Старокостянтинові 6 серпня 2023
Мы будем экспортировать зерно, нравится это России или нет — Буданов
Кирило Буданов
В Воздушных силах рассказали, запускали ли вчера россияне ракеты с территории Беларуси
Юрій Ігнат
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов
Все должно работать безупречно: Игнат рассказал, как Украина готовится принимать F-16
винищувачі F-16
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.08.2023)
Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов
Окопы на пляже: туристический сезон в Крыму безвозвратно испорчен
Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов
Набирали воду из моря и луж: невероятное спасение священника ПЦУ и семьи из Мариуполя
Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов
С Родины-матери сняли советские символы: скульптура готова к установлению тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь