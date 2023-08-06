Не могут вычислить. РФ понимает, что Украина имеет источники в окружении Путина — Буданов

Украинские разведчики имеют источники в окружении российского диктатора Владимира Путина. При этом РФ не может вычислить, кто это.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов болгарскому каналу bTV.

— Во-первых, они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием — пусть проверяют, пусть ищут, — сказал Буданов.

Он отметил, что россияне проводят проверки, но “всегда получают, так сказать, неправильные результаты”.

— Я могу вам привести такой пример. Это было еще до войны — о том, как они работают и к чему это приводит. Был один случай, когда выяснилось, что в одной команде произошла утечка, и это была не техническая утечка, а что-то другое. Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая от них постоянно вытекает. Начали проверять всех, кто имеет близких, контакты на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у каждого. Только по результатам этого дела трое человек были лишены свободы, 31 человек был уволен и этапирован в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс, — рассказал начальник разведки.

По его словам, россияне “сами парализовали свою работу”.

— Они сами знают, что у нас есть доступ к очень секретной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят, — подчеркнул Буданов.

Кроме того, Буданов заявил, что Украина продолжит экспортировать зерно, хочет РФ этого или нет.

Источник: bTV

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