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Не можуть вирахувати. РФ розуміє, що Україна має джерела в оточенні Путіна — Буданов

Не можуть вирахувати. РФ розуміє, що Україна має джерела в оточенні Путіна — Буданов
Фото: Getty Images

Українські розвідники мають джерела в оточенні російського диктатора Володимира Путіна. Водночас РФ не може вирахувати, хто це.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов болгарському каналу bTV.

– По-перше, вони вже розуміють, що у нас є свої джерела. Інформація завжди була зброєю — хай перевіряють, хай шукають, – сказав Буданов.

Він зазначив, що росіяни проводять перевірки, але “завжди отримують, так би мовити, неправильні результати”.

– Я можу вам навести такий приклад. Це було ще до війни — про те, як вони працюють і до чого це призводить. Був один випадок, коли з’ясувалося, що в одній команді стався витік, і це був не технічний витік, а щось інше. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка від них постійно випливає. Почали перевіряти всіх, хто має близьких, контакти на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у кожного. Лише за результатами цієї справи троє осіб були позбавлені волі, 31 особа була звільнена та етапована в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапляв під певний прес, – розповів начальник розвідки.

За його словами, росіяни “самі паралізували свою роботу”.

– Вони самі знають, що в нас є доступ до дуже секретної інформації. Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять, – наголосив Буданов.

Окрім того, Буданов заявив, що Україна продовжить експортувати зерно, хоче РФ цього чи ні.

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Джерело: bTV

Війна в Україні, Володимир Путін, Кирило Буданов, Розвідка, Росія
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