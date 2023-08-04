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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Истощенные оккупанты сломаются от усталости: The Economist объяснил, почему контрнаступление не будет быстрым

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Военный стратег сэр Лоуренс Фридман отмечает, что Силы обороны воюют не так, как армия США и союзники. Ведь американцы показывают на поле подавляющую огневую мощь и господство в воздухе, чего нет у украинской армии.

Следовательно, ВСУ не могут позволить себе новую версию блицкрига, к которой, вероятно, многие привыкли на Западе, пишет The Economist. Это также может означать избрание тактики войны на истощение.

Указывается, что ограниченный успех, который сейчас имеют украинские силы, в основном является результатом действий подразделений на уровне взвода и роты, использующие лесополосы и небольшие населенные пункты для прикрытия.

— Альтернативой могло бы стать использование более слабой российской обороны на востоке вокруг разрушенного города Бахмут, а затем продвижение на юг Донбасса. Это было бы политически вредно для россиян, которые вложили столько крови и усилий в этот регион, но менее выгодно для украинцев со стратегической точки зрения, — пишет издание.

Но добавляет, что, сосредотачиваясь сейчас на Бахмуте, Украина отвлекает часть российских сил с Юга, и таким образом, возможно, открывает другие пробелы.

Когда нанесут главный удар, многое будет зависеть от того, удастся ли россиянам организованно отойти с уязвимых позиций. Или же истощенные войска оккупантов сломаются от усталости, падения морального духа, плохого командования и недостатка боеприпасов.

The Economist пишет, что это одновременно будет и мерилом эффективности украинского истощения с середины июня, и испытанием для российского командования, которое еще не оправилось от трещин, разоблаченных выходками Евгения Пригожина.

— Украина должна достичь определенного успеха до того, как осенняя грязь больше усложнит возможности наступления. Это нужно для поднятия морального духа украинских солдат и гражданского населения. Это нужно для поддержания уверенности союзников в том, что украинцы смогут в конце концов победить. И это нужно для того, чтобы убедить автократа в Кремле в том, что его возможности будут только ухудшаться, — говорится в материале.

Аналитики Майкл Кофман и Франц-Штефан Гади утверждают, что Украине следует помочь “воевать так, как она воюет лучше всего”, а не поощрять ее к подражанию лучших западных практик.

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Истощенные оккупанты сломаются от усталости: The Economist объяснил, почему контрнаступление не будет быстрым

Источник: Economist
Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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