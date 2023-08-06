Складний, але триває. Буданов оцінив, як просувається контрнаступ Сил оборони

Контрнаступ Сил оборони України складний, оскільки Росія мала час побудувати стаціонарні, повністю обладнані та залиті бетоном пости оборони.

Про це розповів болгарському каналу bTV начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

– Найголовніше, що наступ не припиняється, а триває. На мій погляд, на Бахмутській лінії трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже, – сказав він.

Розвідник не відповів, скільки території вже відвоювали українські захисники з початку контрнаступу, але запевнив, що Україна зможе зберегти деокуповану територію і буде рухатися далі.

Раніше The Economist пояснив, чому контрнаступ не буде швидким.

Джерело: bTV

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.