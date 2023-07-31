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Эксперт рассказал, как изменится логистика россиян, если не будет сообщения через Чонгар

Чонгарський міст

Если не будет работать сообщение через Чонгарский мост, то для российских оккупантов остается путь через Армянск. А это не очень удобно для них.

Об этом в эфире Єдиних новин  рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, если оккупанты изменят логистические маршруты именно через Армянск, то это добавит им от 170 до 280 км. Если будут везти свое вооружение через Чаплинку на Новотроицкое, то там далеко не лучшие дороги.

— А если говорить о трассе М-14 — то там вообще плюс 280 км до Мелитополя. На этой трассе есть участки, где ВСУ уже могут осуществлять огневое воздействие, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, перестраивать логистические пути через Армянск — это не лучший вариант для оккупантов. Поэтому удары ВСУ по Чонгарскому мосту для российских войск является очень болезненной темой.

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Кроме того, как тогда россиянам бежать из Херсонской и Запорожской областей, если Чонгар не будет работать.

— Как вся эта масса сил и средств будет убегать? Через Армянск? Они там создадут колоссальную пробку, — отметил Александр Коваленко.

Однако это будет хорошо для Сил обороны, ведь тогда удастся взять в плен больше оккупантов и так пополнить наш обменный фонд.

Напомним, 29 июля Силы обороны заявили об успешном ударе по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой — Мелитополь).

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Фото: скриншот

Война в Украине, Крым, Міст, Чонгар
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