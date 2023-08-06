Утворилися великі вирви: по Чонгарському мосту “прильоти”
На адміністративній межі Криму та Херсонської області чутно вибухи. Повідомляється про 3-4 прильоти по Чонгарському мосту. Він проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой.
Також є інформація, що гучно і в районі Генічеська.
У росЗМІ пишуть, що пункт пропуску КПП Чонгар тимчасово закрито.
На оприлюднених фото видно, що Чонгарський міст зазнав руйнувань – там утворилися вирви.
Перед цим у соцмережах опублікували відео, на якому видно стовп диму над Чонгарським мостом.
Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram підтвердив факт ураження мосту.
– Одне влучання, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже починаються. Жертв немає, – написав він.
Нагадаємо, що у липні на Чонгарському мосту вже лунали вибухи. Також гучно там було 22 червня.
Раніше експерт розповів, як зміниться логістика росіян, якщо не буде сполучення через Чонгар.