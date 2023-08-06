Утворилися великі вирви: по Чонгарському мосту “прильоти”

На адміністративній межі Криму та Херсонської області чутно вибухи. Повідомляється про 3-4 прильоти по Чонгарському мосту. Він проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой.

Також є інформація, що гучно і в районі Генічеська.

У росЗМІ пишуть, що пункт пропуску КПП Чонгар тимчасово закрито.

На оприлюднених фото видно, що Чонгарський міст зазнав руйнувань – там утворилися вирви.

Перед цим у соцмережах опублікували відео, на якому видно стовп диму над Чонгарським мостом.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram підтвердив факт ураження мосту.

– Одне влучання, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже починаються. Жертв немає, – написав він.

Нагадаємо, що у липні на Чонгарському мосту вже лунали вибухи. Також гучно там було 22 червня.

Раніше експерт розповів, як зміниться логістика росіян, якщо не буде сполучення через Чонгар.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.