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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Данілов пояснив, чому Німеччина змінила позицію щодо передання ракет Taurus

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Німеччина змінила позицію щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки зрозуміла всю підступніть РФ, яку країна-агресор продемонструвала не лише на території нашої держави, а й на Африканському континенті.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що Україна звертається до держав-партнерів, щоб вони допомогли з озброєнням для звільнення окупованих територій, а не для ударів по території РФ.

– Німеччина і Франція змінили позицію, на сьогодні вони максимально співпрацюють з нашою країною. Вони розуміють всю підступність РФ, яку вона продемонструвала не тільки під час нашої війни, а й під час тих подій, які відбуваються на Африканському континенті. РФ хоче спробувати захопити вплив на територіях, до яких не має жодного стосунку, – сказав Данілов під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

Раніше стало відомо, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus.

Ракети Taurus з радіусом дії до 500 км виробляються у ФРН з 2005 року, на озброєнні Бундесверу їх 600 штук.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, Російська агресія
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