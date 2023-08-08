Данілов пояснив, чому Німеччина змінила позицію щодо передання ракет Taurus

Німеччина змінила позицію щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки зрозуміла всю підступніть РФ, яку країна-агресор продемонструвала не лише на території нашої держави, а й на Африканському континенті.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що Україна звертається до держав-партнерів, щоб вони допомогли з озброєнням для звільнення окупованих територій, а не для ударів по території РФ.

– Німеччина і Франція змінили позицію, на сьогодні вони максимально співпрацюють з нашою країною. Вони розуміють всю підступність РФ, яку вона продемонструвала не тільки під час нашої війни, а й під час тих подій, які відбуваються на Африканському континенті. РФ хоче спробувати захопити вплив на територіях, до яких не має жодного стосунку, – сказав Данілов під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

Раніше стало відомо, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передання Україні далекобійних ракет Taurus.

Ракети Taurus з радіусом дії до 500 км виробляються у ФРН з 2005 року, на озброєнні Бундесверу їх 600 штук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.