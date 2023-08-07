Избил и украл одежду у многодетной семьи. Военному РФ объявили приговор
Военнослужащего Вооруженных сил РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Установлено, что в середине марта 2022 года во время оккупации села Лукашевка Черниговского района осужденный вместе с другими военными страны-агрессора зашли во двор, где проживала семья с тремя несовершеннолетними детьми.
Чтобы получить данные об оружии и расположении украинских войск российский военный применил к гражданскому мужчине физическую силу. Он наносил ему удары прикладом автомата по голове, спине, угрожал убийством.
Затем военный РФ украл денежные сбережения и ценные вещи семьи.
— Далее осужденный и другие военные РФ еще дважды наведывались в дом многодетной семьи, устраивали обыски, требовали отдать деньги и ценности. Найденные средства и детскую одежду забирали себе, — говорится в сообщении.
Ранее Служба безопасности задержала российскую информаторку, которая готовила ракетный удар по Николаевской области во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
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