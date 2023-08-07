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Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка

Оріхів
Фото: ГСЧС

Спасатели Запорожской области ликвидировали масштабный пожар в Орехове, вызванный вражескими обстрелами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

6 августа оккупанты обстреляли город, в одной из девятиэтажек возник пожар. Огонь охватил квартиры с первого по девятый этажи на площади 1 400 кв. м.

Во время тушения пожара российские оккупанты снова начали обстреливать. Поэтому работы прекратили и возобновили после завершения атаки. Пожар ликвидирован, жертв нет.

7 августа после полуночи оккупанты в очередной раз атаковали город. От вражеских снарядов в многоэтажке снова вспыхнул пожар — загорелись квартиры с первого по второй этажи. Площадь пожара — 200 кв. м.

Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка
Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка
Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка
Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка
Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка
Оккупанты обстреляли Орехов Запорожcкой области: снова под ударом жилая многоэтажка

Спасатели оперативно потушили огонь.

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Оріхів

7 августа после полуночи россияне по меньшей мере дважды ударили по Херсону — есть попадания в жилые дома.

Источник: ГСЧС
Война в Украине, Запорожская область
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