Побив і вкрав одяг у багатодітної родини. Військовому РФ оголосили вирок

Військовослужбовця збройних сил РФ визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Встановлено, що в середині березня 2022 року під час окупації села Лукашівка Чернігівського району засуджений разом з іншими військовими країни-агресора зайшли до подвір’я, де проживала сім’я з трьома неповнолітніми дітьми.

Щоб отримати дані про зброю та розташування українських військ російський військовий застосував до цивільного чоловіка фізичну силу. Він наносив йому удари прикладом автомата по голові, спині, погрожував вбивством.

Потім військовий РФ вкрав грошові заощадження та цінні речі сім’ї.

– Далі засуджений та інші військові РФ ще двічі навідувались до будинку багатодітної сім’ї, влаштовували обшуки, вимагали віддати гроші та цінності. Знайдені кошти і дитячий одяг забирали собі, – йдеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка готувала ракетний удар по Миколаївщині під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.