За прошедшую неделю ВСУ уничтожили 4 тыс. оккупантов и более 600 единиц военной техники — Павлюк
За прошедшую неделю Вооруженные Силы Украины уничтожили около 4 000 российских солдат и 616 единиц военной и другого вооружения оккупантов.
Об этом в своем Тelegram-канале сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
– За неделю с 31 июля по 06 августа Силами обороны Украины уничтожено около 4000 человек личного состава противника, – написал он.
Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.
Так Силы обороны уничтожили:
- 32 танка;
- 84 боевые бронированные машины; 170 артиллерийских систем,
- семь РСЗО;
- семь установок ПВО;
- 166 единиц автотехники,
- 23 единицы спецтехники.
Кроме этого нашими защитниками было сбито 12 вражеских ракет и 115 БпЛА.
Напомним, только сутки во время массированного ракетного удара РФ в ночь на 5 августа Воздушные силы уничтожили 57 воздушных целей.
Среди них — 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 Калибров и 27 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Всего за несколько волн атак с вечера 5 августа до утра 6 августа россияне применили 70 средств воздушного нападения.
Среди них – 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 Калибров и 27 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5 августа до утра 6 августа россияне применили 70 средств воздушного нападения.