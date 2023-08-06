За прошедшую неделю ВСУ уничтожили 4 тыс. оккупантов и более 600 единиц военной техники — Павлюк

За прошедшую неделю Вооруженные Силы Украины уничтожили около 4 000 российских солдат и 616 единиц военной и другого вооружения оккупантов.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

– За неделю с 31 июля по 06 августа Силами обороны Украины уничтожено около 4000 человек личного состава противника, – написал он.

Павлюк отметил, что существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

Так Силы обороны уничтожили:

32 танка;

84 боевые бронированные машины; 170 артиллерийских систем,

семь РСЗО;

семь установок ПВО;

166 единиц автотехники,

23 единицы спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками было сбито 12 вражеских ракет и 115 БпЛА.

Напомним, только сутки во время массированного ракетного удара РФ в ночь на 5 августа Воздушные силы уничтожили 57 воздушных целей.

Среди них — 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 Калибров и 27 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Всего за несколько волн атак с вечера 5 августа до утра 6 августа россияне применили 70 средств воздушного нападения.

Среди них – 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 Калибров и 27 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5 августа до утра 6 августа россияне применили 70 средств воздушного нападения.

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