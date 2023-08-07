Из плена РФ удалось вернуть еще 22 украинских военных

В понедельник, 7 августа, из российского плена удалось вернуть еще 22 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава, – отметил он.

Воины участвовали в боевых действиях на разных направлениях. Среди них есть раненые.

Самому старшему из освобожденных военных исполнилось 54 года, а самому младшему – 23.

Они пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции. Защитникам предоставят необходимое лечение.

– Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, всю нашу команду за эту работу. Мы должны выполнить задачу президента и вернуть всех наших людей, — добавил Ермак.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, это 48-й обмен, который удалось провести за время полномасштабной войны. Домой уже вернулись 2 598 украинцев.

Фото: Telegram Андрея Ермака

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