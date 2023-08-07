З полону РФ вдалося повернути ще 22 українських військових

У понеділок, 7 серпня, з російського полону вдалося повернути ще 22 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу, – зазначив він.

Воїни брали участь у бойових діях на різних напрямках. Серед них є поранені.

Найстаршому зі звільнених військових виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23.

Усі вони пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції. Захисникам нададуть потрібне лікування.

– Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу президента та повернути всіх наших людей, – додав Єрмак.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, це 48-й обмін, який вдалося провести за час повномасштабної війни. Наразі додому повернулися 2 598 українців.

Як відомо, на початку липня додому повернулися 45 людей, серед яких нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних. Серед військових були захисники Маріуполя та Азовсталі.

Україна також регулярно повертає тіла полеглих під час війни захисників. 4 серпня вдалося забрати тіла ще 44 воїнів.

Фото: Telegram Андрія Єрмака

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