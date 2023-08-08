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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ближче до зими: Генштаб Естонії про просування українських військ

Ближче до зими: Генштаб Естонії про просування українських військ
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступник начальника Генерального штабу Естонії, полковник Март Вендла вважає, що Україна поки що не досягла значних успіхів під час контрнаступу, але ЗСУ можуть просунутися ближче до зими.

Про це повідомляє видання ERR.

За словами Марта Вендла, Сили оборони України мають перевагу перед армією РФ у далекобійній артилерії та високоточних ударах, адже завдяки хорошій бойовій розвідці ЗСУ здатні краще використовувати своє озброєння.

Але просуванню України заважає досить протяжний фронт, понад 1 000 км, і різноманітність рельєфу.

Наприклад, на Херсонському напрямку противнику дуже “допомагає” Дніпро – широка річка, через яку перехід на лівий берег ускладнений.

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Storm Shadow чи SCALP-EG

Якщо взяти Донецький напрямок, то цей регіон покритий великими містами. Це означає, що війна на цьому напрямку або просування контрнаступу означатиме постійні вуличні бої.

На Луганському напрямку багато боліт і лісів, що полегшує росіянам оборону.

Март Вендла додав, що російські війська також значно посилили оборону з моменту відходу з Херсона.

– Якщо решта областей мають у середньому по 400 об’єктів оборони на район, то на напрямку Запоріжжя їх було 1 400. Це говорить про масштаби глибини оборонної конструкції. Тож тут завдання для України надзвичайно серйозне, – сказав полковник.

Оборона росіян складається як з великих ровів й різноманітних мінних полів, так і оборонних траншей, артилерійських позицій та резервних районів.

Хоча ЗСУ ще не прорвали першу лінію оборони, невеликі успіхи все ж є.

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Бої на фронті

За словами естонського полковника, Україна може використовувати кожен зі своїх інструментів краще, точніше, ніж росіяни, тому що бойова розвідка в українців набагато краща. Тому ми можемо здійснювати точні удари в тил ворога, позбавляючи окупантів боєприпасів, пального, провіанту тощо, що точно нам допоможе.

На думку Вендла, Україна може домогтися прогресу до зими, але наскільки – це залежатиме від дій Росії, чиї кроки непередбачувані.

Війна в Україні, Естонія, контрнаступ
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