Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Летит в РФ и уничтожает Кремль: в сети ответили россиянам на видео с матрешкой

відповідь українців на відео РФ з матрьошкою

Украинцы подготовили мощный ответ кремлевским пропагандистам, которые распространили ролик с матрешкой, якобы сбивающей трезубец с монумента Родина-мать.

Видео-ответ создал специалист по визуальным эффектам Алекс Сторожук.

На личной странице в Instagram он обнародовал ролик, в котором воин ВСУ отбрасывает матрешку с украинской земли. Она летит на территорию России и уничтожает одну из башен Кремля.

Накануне у россиян “подгорало” из-за установки украинского герба на монументе Родина-мать в Киеве.

Пропагандисты распространили в сети ролик с матрешкой. В видео она якобы сбивает украинский трезубец с монумента и после этого на щите появляется герб СССР.

Напомним, что 6 августа на монумент Родина-мать подняли трезубец. Окончательные работы должны завершить до 24 августа.

Читайте также
Будем считать, что меч трофейный: на Родине-матери нашли еще один советский символ
монумент Батьківщина мати

Война в Украине, Пропаганда Росії, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кассетные боеприпасы США дали новый импульс украинскому контрнаступлению – WSJ
Бої на фронті
Возвращение экономических возможностей и безопасности: Зеленский о Крыме после деоккупации
Володимир Зеленський
Можно только гордиться: Данилов о производстве надводных дронов в Украине
Олексій Данілов
Уничтожение Черноморского флота РФ не недостижимо: как атаками дронов Украина меняет правила игры в море
Кораблі РФ
Школа в метро: в Харькове готовятся к экстраординарному обучению
Ольга Деменко
Видео
Политика
России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ

Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.

Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
Летит в РФ и уничтожает Кремль: в сети ответили россиянам на видео с матрешкой
Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне
Летит в РФ и уничтожает Кремль: в сети ответили россиянам на видео с матрешкой
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Летит в РФ и уничтожает Кремль: в сети ответили россиянам на видео с матрешкой
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (07.08.2023)
Летит в РФ и уничтожает Кремль: в сети ответили россиянам на видео с матрешкой
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь