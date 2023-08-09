Летит в РФ и уничтожает Кремль: в сети ответили россиянам на видео с матрешкой
Украинцы подготовили мощный ответ кремлевским пропагандистам, которые распространили ролик с матрешкой, якобы сбивающей трезубец с монумента Родина-мать.
Видео-ответ создал специалист по визуальным эффектам Алекс Сторожук.
На личной странице в Instagram он обнародовал ролик, в котором воин ВСУ отбрасывает матрешку с украинской земли. Она летит на территорию России и уничтожает одну из башен Кремля.
Накануне у россиян “подгорало” из-за установки украинского герба на монументе Родина-мать в Киеве.
Пропагандисты распространили в сети ролик с матрешкой. В видео она якобы сбивает украинский трезубец с монумента и после этого на щите появляется герб СССР.
Напомним, что 6 августа на монумент Родина-мать подняли трезубец. Окончательные работы должны завершить до 24 августа.
Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая